英國進修 負笈瑞士 陳瑞菱升呢禮儀老師

前落選港姐陳瑞菱（Reina）的母親經營美容院生意，最近擴充至禮儀學校，Reina亦升呢擔任老師開班教儀態，她自言：「真正嘅美麗係由內至外，禮儀唔止係點行、點坐或者係點食嘢，而係基於尊重，要知道點尊重自己同別人，自然會明白好多禮儀細節，可以令自己更有自信，做個更好嘅自己。」

Reina先後在英國的皇家戲劇藝術學院及在港修讀British School of Excellence的遙距讀課，考獲兩張相關證書，過程並不容易，她說：「遙距課程要跟番英國當地時間，由於有時差，我喺香港由夜晚8點上到凌晨5點，係日夜顛倒，上完堂我仲要工作，雖然辛苦，但係好值得。」而明年她更會到瑞士的禮儀學校再進修，該校連已故戴安娜王妃都曾就讀。

深信吸引力法則學感恩 Reina稱自從學習禮儀後有所領悟：「禮儀除咗係尊重，亦係思維模式，好多時係關於感恩，有少少人生教練喺入面，老師教我哋每日起身要講5件感恩事情，3件想發生嘅事，臨瞓前再講3樣發生咗令你好開心同感恩嘅事，我好相信吸引力法則，你要有感恩嘅心先可以吸引更多好嘢喺身上發生，我覺得整個人都好咗，真係好神奇。」