10月23日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月23日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
袁嘉敏四眼Look 樸素回春
袁嘉敏換個形象，當堂變了另一個人。
前港姐袁嘉敏（Candy）不時透過社交網分享近況，日前她便展示一系列換了新髮型的照片，只見剪了齊陰的她，散發出陣陣少女味，而戴上眼鏡的造型更是學生妹模樣，跟平時的濃妝性感簡直判若兩人。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231023-1023_00282_052/袁嘉敏四眼Look--樸素回春
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc