娛樂

袁嘉敏四眼Look 樸素回春

袁嘉敏換個形象，當堂變了另一個人。 袁嘉敏換個形象，當堂變了另一個人。
袁嘉敏換個形象，當堂變了另一個人。
前港姐袁嘉敏（Candy）不時透過社交網分享近況，日前她便展示一系列換了新髮型的照片，只見剪了齊陰的她，散發出陣陣少女味，而戴上眼鏡的造型更是學生妹模樣，跟平時的濃妝性感簡直判若兩人。
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