黃浩然有仇報仇打老闆 周秀娜獻身台慶劇 冇忽好肉

女星周秀娜近日再參演無綫台慶劇，前晚現身遊戲節目錄影時，直言拍攝時雖然周身傷，但對收視卻沒甚壓力，而拍檔黃浩然則透露於新片不乏拳腳戲，更一嘗掌摑老闆古天樂滋味。

周秀娜、黃浩然、馮盈盈、郭政鴻、關禮傑、蔡穎恩前晚為無綫節目《思家大戰》第三季錄影，周秀娜與浩然合作無間，同聲表示對玩遊戲信心十足。

收視沒有壓力 有份參演台慶劇《叠影狙擊》的周秀娜，表示對收視沒有壓力，因為拍攝時已盡全力，寄望觀眾喜歡。在旁的拍檔浩然即踢爆她拍攝時搞到周身傷，周秀娜對此說：「因為要着貼身牛仔褲同皮褸，唔可以加護墊，依家身上冇忽好肉，拍嗰陣時又全身敏感，記得有場戲要同黃宗澤一齊跑，但我着高跟鞋，喺鞋底貼定膠紙，驚甩鞋。」

而於另一套電影《尾隨》，二人則沒有對手戲。演古天樂太太的周秀娜，笑指片中只有感情線，沒有任何動作戲，問到可有床戲？她表示：「係老夫老妻感情，而且感情瀕臨懸崖邊。」相反浩然則拳腳戲多，更一臉得戚說：「我可以做平時做唔到嘅嘢，窒吓老闆（古天樂），又打吓佢塊臉，會好投入，盡情發揮，哈哈！」

盈盈教瘦腰不瘦胸 至於清減不少的盈盈，表示經過運動及調節飲食情況下，腰肢已回復選美時的21吋半，正修讀營養學碩士的她，不諱言經常有人向她求教瘦腰不瘦胸的方法，她認為最重要是均衡飲食，更指其碩士課程差不多畢業，並有意再進修。問到是否為轉行鋪路？她說：「係長遠計劃，但做營養師要考牌，需要醫院實習一年，要工作配合到至得。」將冧莊做台慶司儀的她，透露今年完成兩套劇集《妳不是她》及《逆天奇案2》，有望明年播出。