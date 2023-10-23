唐嫣粉紅Look化身芭比

內地女星唐嫣有着甜美笑容及苗條身材外，優雅出眾的仙女氣質亦深受網友喜愛，人氣踞高不下。日前唐嫣的工作室亦在社交網晒出一輯她化身迷人Pink Lady的靚相，只見身穿粉紅色西裝裙的唐嫣，化上精緻迷人的粉嫩妝容，猶如真人芭比般站在粉色大型布景板前，加上甜到漏的甜美笑容，冧暈不少粉絲！