10月23日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月23日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
唐嫣粉紅Look化身芭比
內地女星唐嫣有着甜美笑容及苗條身材外，優雅出眾的仙女氣質亦深受網友喜愛，人氣踞高不下。日前唐嫣的工作室亦在社交網晒出一輯她化身迷人Pink Lady的靚相，只見身穿粉紅色西裝裙的唐嫣，化上精緻迷人的粉嫩妝容，猶如真人芭比般站在粉色大型布景板前，加上甜到漏的甜美笑容，冧暈不少粉絲！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231023-1023_00282_043/唐嫣粉紅Look化身芭比
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc