揀女要分散投資！黎諾懿明寸李佳芯老
藝人黎諾懿近年專注監製工作，不時找來女神級藝人合作拍節目，太太李潔瑩講明唔會呷醋，令人羨慕又妒忌。諾懿教路要「搵啲已經老咗嘅」，例如李佳芯（Ali）及高海寧等，笑言沒殺傷力就自然不會出問題。
黎諾懿昨日為慈善跑活動擔任頒獎嘉賓，他喜見疫情後各類活動復辦，希望有更多同類活動。他笑指自己怕悶，故不太喜歡跑步，被太太李潔瑩指太懶惰，經常提醒他要做運動。談到經常與女神搭檔做節目，但太太仍給予信任，公開表明不會呷醋，他搞笑指全因自己安排妥當，不會每次都只找某一、兩位藝人，否則就會令人生疑：「我最好就係開得多，次次都唔同女仔，一係嗰啲已經老咗嘅，好似李佳芯、高海寧，同你由細識到大嘅，後生嗰啲例如港姐就分散啲，件事冇咁着迹嘛！戴祖儀呢啲冇乜殺傷力嘅，咪Keep住搵囉，哈哈！」
Ali憶狂拍劇Chur乾
至於他的「老」拍檔Ali，昨日出席另一活動，透露將有兩個節目播出：「同黎諾懿嘅《隨懿深度行》，另一個係同周吉佩嘅《日本18種住法》。（冇劇集？）聽過有監製問啲期，但一日未開工一日當冇先，等公司安排。」談到久未拍劇，她坦言未必是壞事：「我都經歷過一段時期不停咁拍劇，係咁Chur好似條橡筋咁拉到行，我都會乾，尤其係演戲。」她指每次休息完再開劇狀態會好得多，變化會更多，而且可趁休息期間自己增值，例如上演戲課及學唱歌等，對將來演出絕對有幫助。
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