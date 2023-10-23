揀女要分散投資！黎諾懿明寸李佳芯老

黎諾懿昨日為慈善跑活動擔任頒獎嘉賓，他喜見疫情後各類活動復辦，希望有更多同類活動。他笑指自己怕悶，故不太喜歡跑步，被太太李潔瑩指太懶惰，經常提醒他要做運動。談到經常與女神搭檔做節目，但太太仍給予信任，公開表明不會呷醋，他搞笑指全因自己安排妥當，不會每次都只找某一、兩位藝人，否則就會令人生疑：「我最好就係開得多，次次都唔同女仔，一係嗰啲已經老咗嘅，好似李佳芯、高海寧，同你由細識到大嘅，後生嗰啲例如港姐就分散啲，件事冇咁着迹嘛！戴祖儀呢啲冇乜殺傷力嘅，咪Keep住搵囉，哈哈！」