親熱戲見慣見熟 陳茵媺爆囡囡着迷 讚周嘉洛靚仔

藝人陳茵媺（Aimee）與周嘉洛等新劇《羅密歐與祝英台》演員，昨日到將軍澳一個商場出席宣傳活動。Aimee近日與子女到深圳探陳豪班，一家人每晚都趕返酒店追劇，大爆孻女Camilla勁冧「羅密歐」周嘉洛，大讚他靚仔，嘉洛即笑指這名小粉絲人品好。

陳茵媺、周嘉洛、鄺潔楹及徐文浩等人，昨日齊齊出席活動為新劇造勢，眾人在台上玩遊戲期間，問到看到另一半拍親熱戲時有甚麼反應？Aimee即時用手掩眼，笑說：「當睇唔到，唔想畀壓力對方。」而黎學勤與馬海倫玩遊戲勝出，獲得親吻馬海倫的機會，他即點名周嘉洛陪他獻吻，台下即時起哄。

Aimee早前帶同3名子女去深圳探望正在當地開工的陳豪，一家人更在酒店房收看劇集首播，她興奮表示：「我哋每日都趕番酒店睇劇，不過第一次睇爹哋媽咪做戲嘅囡囡有啲混淆，佢問點解媽咪要射爸爸，又覺得媽咪好Cool、爸爸好Funny，要同佢解釋。佢見到嘉洛同游嘉欣錫又會問係咪真錫，我答佢有時都要借位。（你同陳豪啲親熱戲係咪唔會畀佢睇？）唔會，佢喺屋企都見慣晒。」

她又爆囡囡很喜歡周嘉洛，大讚他靚仔，嘉洛聞言笑說：「咁細個人品就咁好！」問到囡囡可有提出要見真人？Aimee笑說：「又未去到咁，佢仲未識，如果係咁就真係弊喇！」至於周嘉洛劇中對游嘉欣一見鍾情，他表示現實中從未試過：「就算有都係小學對同學同老師，總之合眼緣就會鍾意。」

鄺潔楹Sell「身高萌」 至於鄺潔楹和徐文浩劇中飾演情侶，由於身高相差32厘米，形成「最萌身高差」，鄺潔楹笑說：「依家韓劇好興，我哋都係追番個潮流。」提到徐文浩早前爆出「車廂親熱」事件，事後傳被公司「雪藏」，至近日才「解凍」宣傳《羅》劇，問到工作方面是否已回復正常？他說：「之前公司有同我了解，但之後冇嘢，公司叫我專心工作。（同個女仔仲有聯絡？）冇再聯絡喇，依家直情戒咗酒，淨係飲水，酒吧都少去。（怕咗同女仔單獨坐車？）最緊要行為做好，咁去邊都唔使驚 。」