讀者爆料：「不想隱瞞了」 認有女友 姜濤暗撻台星 露骨貼文講春宵

姜濤

「MIRROR中最後一個A0」姜濤突然掟震撼彈，在社交網公開認愛，兼Post攬女蜜照，雖然「攬女」只是他跟「姜糖」開玩笑的流料，但有傳姜濤的「真女友」正是3年前傳緋聞的台妹Tammy。熱戀中的2人半年見足4次，又「用眼鏡說話」傳情，Tammy更在社交網忍不住洩蜜，似官宣在即。

現年24歲的男團MIRROR人氣王姜濤入行快5年，接連跟女團成員Candy（黃曦誼）、台灣女神林思廷（Tammy）及御用髮型師Lydia Yung傳緋聞。昨日姜濤自爆「戀情」，於社交網連發4個post，以「唧牙膏」方式認愛，分別是「不想隱瞞了」、「沒錯我有女朋友了」、「謝謝大家的祝福」，最後更公開「女友」真身照，不過他懷中的是一名女童，一班「姜糖」（粉絲暱稱）大可放心。

不過昨日有讀者爆料，指姜濤今次的「狼來了」似為即將官宣拍拖而試水溫，盛傳他真的初戀了，女友正是3年前曾因合作電視劇《超感應學園》及《愛情簽證申請》而傳緋聞的28歲台星Tammy。雖然他否認戀上比他大4歲的Tammy：「唔了解對方，我亦唔相信一見鍾情，日久生情更適合自己。」但正如他所說，感情要培養，他跟Tammy的曖昧期便長達3年之久，而今年初起，2人關係大躍進，終發展成異地戀，至於令「姜思戀」曝光，全因Tammy以「冧莊女主角」身份現身姜濤「第13胎」、即新歌的MV拍攝現場。

有參與拍攝的姜糖爆料，指「姜思」全程都充滿戀愛味，除了在MV有咀戲外，姜糖事前要簽保密協議，不可透露任何現場實況，加上姜糖的手機全被沒收，令姜濤與Tammy放鬆戒備，就算鏡頭外也頻頻互動，十足熱戀中的情侶，令現場的姜糖「酸爆」，更有與姜濤下榻同一間酒店的姜糖表示：「其實香港大隊19號或之前就返香港，但姜濤要留多一晚，嗰晚仲好夜先返酒店房囉！」

迎破曉「努力流汗」 另有知情者稱，Tammy無懼成姜糖公敵，除了在拍攝現場顯其「姜嫂」地位外，也不怕戀情「見光死」，日前在社交網甫文晒愛，上載疑似MV的造型照，並留言：「2023過了一半，秋天的浪漫是與喜歡的人一起工作，享受破曉的陽光，再努力的流汗。下次見面也許又過了一個季節，感謝生命的際遇讓我們在時光的沙漏裏都長成了很棒的大人。」而書院Look的Tammy戴上金色平光眼鏡，跟姜濤在社交網及返港時所戴的眼鏡款式近似，似借眼鏡傳情。

有消息指「姜思戀」在姜糖之間已是公開的秘密，因姜濤今年分別於4、9及10月飛往台灣，雖以工作為由，但實則為蜜會女友。網上更流傳4月時2人偕《超》劇演員遊台北夜市的短片，片中「姜思」匿在台灣演員洪群鈞身後，向鏡頭舉勝利及派心。到姜濤舉行3場個人演唱會期間，Tammy被指也有來港，並於社交網甫遊港的照片，有姜糖留言：「歡迎來到香港」，而疑似跟她同行的台灣攝影師「巫」在社交網上載姜濤的Show相，可見姜濤與Tammy愛得難捨難離，分隔兩地，半年仍爭取見足4次。據知情人士指，該攝影師曾為他拍攝《Dummy》的單曲封面外，儘管Tammy在台灣知名度不算高，但勝在人脈廣，每次趁男友在台時，必帶他結識導演及製作人，助姜濤攻台灣市場。