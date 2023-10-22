娛樂

DJ Soda爆乳出戰造勢

韓國夜店女王DJ Soda今年8月到日本演出戶外騷期間慘遭「鹹豬手」後，不但未有因此而與粉絲刻意保持距離，反而愈戰愈勇，密密穿梭海外開騷瘋狂吸金，單是本月便會到訪費城、波士頓、奧斯汀、多倫多及丹佛舉行美國巡迴騷。向來不吝嗇騷身材的她化身爆乳粉紅戰士，以戰鬥格拍宣傳照造勢。
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