被翻舊帳 開玩笑惹禍 Emily被轟「辱肥」 道歉認錯

出言不遜如撞邪

在壓力之下，Emily前日發出聲明道歉：「我需要直接回應這件事，我在看這段12年前的片段時，嘴巴也合不上來。我很震驚我可以說一些如此不敏感、傷害性的說話，又與我要在清談節目分享的主題無關。我一向認為自己是一個不會想去令人不愉快的人，所以當時無論我為何撞邪般說出那樣的話，我不能認出自己，這也不是我所認同的立場。但它發生了，我這樣說了，我非常抱歉帶來的傷害。我絕對是有足夠歲數去知道那是錯誤的。」