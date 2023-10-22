被翻舊帳 開玩笑惹禍 Emily被轟「辱肥」 道歉認錯
英國女星Emily Blunt超過10年前的訪問片段最近被網友挖出，她因為開肥人玩笑，觸犯今時今日的政治正確標準，被網友批鬥，結果要發出聲明道歉！
主演電影《無聲絕境》（A Quiet Place）系列及有份於近期話題作《奧本海默》（Oppenheimer）亮相的Emily，最近被網友挖出她2012年接受英國名嘴Jonathan Ross訪問的片段，其中她提到於美國餐廳Chili's用餐時被認出的故事，加插拿該名女侍應肥胖體形開玩笑，表示：「服務我哋個女仔好巨型，我諗佢係喺間餐廳係咁食免費餐。」Jonathan回應：「咁幾好呀。」
雖然當時現場觀眾被對話逗笑，但近年美國社會重視左翼政治正確思潮，無法容忍被定性為弱勢的族群被冒犯，因此Emily飽受網友痛罵，指她言詞刻薄地「辱肥」，有如她在成名作《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的「Mean精」角色！
出言不遜如撞邪
在壓力之下，Emily前日發出聲明道歉：「我需要直接回應這件事，我在看這段12年前的片段時，嘴巴也合不上來。我很震驚我可以說一些如此不敏感、傷害性的說話，又與我要在清談節目分享的主題無關。我一向認為自己是一個不會想去令人不愉快的人，所以當時無論我為何撞邪般說出那樣的話，我不能認出自己，這也不是我所認同的立場。但它發生了，我這樣說了，我非常抱歉帶來的傷害。我絕對是有足夠歲數去知道那是錯誤的。」
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