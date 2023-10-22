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林志穎生日照開工 老婆送驚喜
本月15日是藝人林志穎的49歲生日，他正在湖南參加內地綜藝節目《披荊斬棘3》，大會非常窩心，特別安排其太太陳若儀由台灣飛到當地為他慶生，炮製驚喜。陳若儀在社交網晒出照片，見她送上賽車造型的蛋糕，還有一大束玫瑰花，身邊有多位「哥哥」相伴，包括關智斌、陸毅、胡彥斌、唐禹哲等，相當熱鬧。
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