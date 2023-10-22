個唱早現蛛絲馬迹 Jer疑搭上美女插畫師 秘遊東瀛

人氣男團MIRROR成員Jer（柳應廷）傳搭上ViuTV藝人Alice後跟圈外女友分手，7月時被爆跟化妝師Rainbow齊戴「情侶帽」，因而傳出發展地下情，可是事隔逾3個月，昨日有讀者爆料指Jer已「換畫」，新女友疑是「插畫界陳嘉倩」靚女Coey。傳二人因合作而「畫」出愛火，早前更發展到秘遊東瀛，可是傳Coey已有「神秘男友」，Jer或在不知情下成為「第三者」，當中男女關係可謂「七國咁亂」。

該讀者報稱9月19至24日於日本街頭偶遇Jer疑似外遊拍拖，但當時天色昏暗來不及拍照，才未有拍下他和新女友同行的「鐵證」，不過翻查Jer的行蹤，確似人在異地，皆因其隊友Frankie於19號晚演出舞台劇《大象的告別式》，其隊友Edan、Stanley及Jeremy拖隊捧場，卻未見Jer同行，直至28號，才再見Jer偕姜濤與Edan等隊友由香港機場出發到澳洲拍攝團綜。

惹被「派帽」之嫌

同時讀者又爆Jer的女伴疑是手繪美食插畫師Coey，皆因在他7月的個唱尾場中，發現貌似Coey的身影，當時她和Jer家人坐在同一行，跟Jer爸爸中間相隔一名男子，似乎女方獲Jer安排坐「家屬席」，可見地位非凡。另外，於Coey的美食插畫帳戶中亦暗藏蛛絲馬迹，在眾多餐廳手繪圖中，不難發現有幾張與Jer的Cafe「根」有關，明顯兩人工作上有合作，亦有指她和Jer用「情侶相機」，因兩人所Post的相機似是同一部，有可能由Jer所贈。雖然Jer和Coey外形相襯，不過爆料者稱女方有「好神秘」的男友，懷疑Jer在不知情下被「派帽」，更因處於熱戀期，有傳Jer已離家獨居，看似獨立生活，實則開闢小天地方便跟女友過二人世界。