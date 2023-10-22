導演擔心影響排戲 方力申發噩夢首演日甩轆 女友被禁探班

藝人方力申於今年3月公開認愛畫家女友Maple，不過由於女友是圈外人加上曾有不快經歷，故一直高度保護她，可是舞台劇導演張可堅則踢爆二人拍拖睇騷，讚Maple又靚又文靜，最難得是甘於做男友背後的女人。

方力申（小方）首次挑戰劇場，參與由資深戲劇工作者張可堅執導及演出的舞台劇《相約星期二》。日前兩人接受專訪時，離公演不足一個月，小方坦言壓力大到發噩夢，夢見首演日忘記台詞，他謂：「但我心諗點解我唔記得講乜嘢嘅呢，堅叔（張可堅）就話『上到台盞燈照住自己就會記得』就走咗，跟住就醒咗。」不過他認為是潛意識提醒自己要多做準備。

問到要背50多分鐘的台詞，小方自爆暫時記得7分鐘對白，表示舞台劇要一氣呵成及不能NG，情緒發揮上要收放自如，雖然難度高，但他樂於接受挑戰：「我教人游水就發放正能量，教人要跳出舒適圈，我試過做主持，就算唔叻都係挑戰，咁舞台劇對演員嚟講係好大挑戰。」

直認Maple必捧場 而張可堅對小方評價極高，大讚他零架子：「唔擺款，好誠懇又真，個劇個角色正正需要呢個元素，所以搵方力申演出係別無他選，完全係緣分。」小方直認女友Maple必定捧場，但婉拒詳談感情事，反而張可堅快人快語，大爆小方曾帶女友捧他場：「之前我有演出，佢帶埋女朋友嚟介紹，個女仔真人靚過上鏡，佢好靜呀，雖然只係短短見一面，唔係嗰啲譁眾取寵，唔會爭嘢講，企喺小方側邊，微微打個招呼，（兩個登對？）兩個都好真。」

問到導演會否歡迎Maple捧場時，張可堅表示無任歡迎她買飛入場，不過探班可免則免，他直言：「我有壞習慣，排戲唔鍾意人哋嚟睇，因為怕影響演員。」