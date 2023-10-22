李玟入土為安 母親含淚大控訴

於昨日的安葬日，大批工作人員一早已忙着，為下葬及紀念展開幕事宜做足準備，墓地位置及場地布置亦曝光，墓地前方有水池，現場不時飄出霧氣，墓碑旁不但有紫色花卉裝飾，更有七彩的階梯，兼擺放巨形天使雕像。至早上10時許，早年逝世的李玟父親的骨灰先移送下葬，至11時，李玟的骨灰亦跟隨着父親，長眠於此，現場循環播放李玟歌曲《想你的365天》。雖然下葬禮未有對外公開，不過仍有大批歌迷和媒體一早到達門外送別李玟。

家人申死因調查

待儀式完成後，李玟母親與李玟二姊李思林舉行記者會，至於李玟丈夫Bruce則未有現身，記者會上李媽媽含淚發言，並進行大控訴：「多年的出軌包小三，多年的出軌婚外情，CoCo非常的苦惱，非常的痛苦，她多次提出離婚，有兩次被哄騙把她的離婚書打回來，第三次是最近，也許你們想這次會成功，我都想也許這次會成功了，是的，這次的離婚書已經到了上面的法庭，批下來了，說等兩周以後來簽字，就在這時，CoCo突然的離世，她永遠地走了。白髮人送黑髮人的心痛如刀絞，我老了，但是我並不糊塗，我的腦筋還得很清楚，那些沒有良心的，沒有心肝的人，他們不斷傷害我和我的家庭，我還要用合法的權利，趁我還有一口氣，保衞我的僅剩下來的3人家庭。」而一直等待李玟完整驗屍報告的李玟家屬，其委託律師亦為此作出回應，表示已正式去信香港「死因裁判法庭」，要求調查李玟的死因，並申請進行公開聆訊。