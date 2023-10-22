中娛星動：密密操Fit備戰西片 梁朝偉湯唯無緣合體拍戲

兩位好戲之人梁朝偉與內地女星湯唯被指將於劉昊然主演新作《解密》中演出，不少粉絲引頸以待，但可惜偉仔經理人否認此事，並指偉仔正積極為明年開拍的西片作準備。雖然網民未能看到兩人合作，不過湯唯近月大玩「親民風」，逗得粉絲們心花怒放！

梁朝偉早前獲威尼斯電影節頒發終身成就獎，大家都很期待他拍攝的下一部作品，日前網上傳出他將與湯唯合演劉昊然主演、陳思誠執導的《解密》，這亦是偉仔與湯唯繼電影《色，戒》後，相隔16年再合作。湯唯近年憑韓片《分手的決心》橫掃韓國多個影后獎項，而偉仔演技早已被封為「神級」，兩人再合作的消息一出，不少網民留言大表期待。

影后Po相玩親民 記者就此事致電偉仔經理人求證，可惜原來偉仔現正積極為明年4月於歐洲開拍的電影《Silent Friend》作準備，並未有接拍《解》片，現正處理前期工作的偉仔，除了為角色作大量資料搜集，亦每日做大量運動，令自己體形更Fit，更切合角色。

雖然粉絲未能看到湯唯再跟偉仔合演之新作，但他們近日亦可「親親偶像」，因湯唯自今個月初度過44歲生日之後，由平時的低調變成相當親民，除Po石頭相着大家猜她身在哪裏，又跟粉絲傾偈互動，逗得粉絲們開心不已，日前身在四川的她，曾到博物館參觀，而近日則身在上海工作，相當忙碌！