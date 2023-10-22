娛圈單打：難得夫妻拍住上 偏偏觀眾唔賣帳

台慶劇《羅密歐與祝英台》萬眾期待，此乃陳茵媺（Aimee）婚後復出作，仲要孖住陳豪夫妻檔上陣，剷青反串造型亦非常吸睛。可惜啊，期望愈大，失望愈大，唔少觀眾都話睇唔明劇情，更有網民質疑劇集照抄經典電影及韓劇，好失望咁話。

眾所周知，羅密歐與茱麗葉、梁山伯與祝英台，乃一西一中愛情經典，將兩者放埋一齊，的確有創意。劇情圍繞羅、祝兩大家族相隔百年的鬥爭為主線，譜寫兩段困難重重的戀情，講明係「懷舊新派悲情電視劇」，仲請來金馬獎得主擔任美指，稱得上不惜工本。

點知人算不如天算，正因為劇情過於天馬行空，時代背景不清，令許多觀眾睇到滿頭黑人問號。有網民直言睇咗兩集都唔知噏乜，索性棄劇；亦有網民話稍不留神便跟劇情脫節，好難追落去。

再講吖，致敬定係抄襲，有時候只係一線之差。呢套劇明顯有里奧勒度狄卡比奧陳年舊作《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》影子，就連海報設計都有「致敬」之處。至於陳豪「萬事通」的設定，亦同大熱韓劇《海岸村恰恰恰》男主角一模一樣。再睇番監製陳維冠往績，經常被質疑「致敬」其他作品，包括《誇世代》與竹野內豐的《時空黃的士》橋段相似、《殺手》被指與網絡小說《殺手世界》故事設定過於接近等。

即係咁，難得Aimee久休復出，大家都想新劇有好成績，陳豪當然瞓身宣傳。呢兩公婆最煞食之處，莫過於賣恩愛。睇見Aimee帶埋仔女往深圳探老公班，溫馨滿瀉，話唔定觀眾會對新劇回心轉意。