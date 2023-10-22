虎頭蛇尾激親曾樂彤 陳家樂瞓身搵食 鯉躍「鬚」Quali

人夫陳家樂現身無綫遊戲節目，敏捷地以一招「鯉躍」接髮菜，可惜有頭威冇尾陣，之後連番失手，令隊友曾樂彤忍不住翻白眼，難得家樂不介意被取笑，遊戲中途聽到太太連詩雅的名字，更流露甜蜜之情。

陳家樂、黎諾懿、曾樂彤、戴祖儀（Joey）、劉穎鏇、泳兒與賴慰玲等參與無綫遊戲節目《獎門人Halloween感謝祭》，在電影《紮職2》有亮眼表現的家樂，獲「獎老」錢嘉樂特別關注，他先於「開心無敵搵啖食」環節中展現超凡身手，一招向後鯉躍以口接髮菜贏盡掌聲，看上去十足「鬍鬚佬」，連嘉樂也激讚：「直頭可以拍《關公傳》！」可惜家樂後勁不繼，於「爭櫈仔」及「口噏噏」連環失手，更因點極唔明而令拍檔曾樂彤嬲到翻白眼；及至玩「落大閘」時，他聽到太太連詩雅的名字即甜笑。

戴祖儀被嘲大面 近年經常在劇集做打女的劉穎鏇亦一顯身手，以口接「飛天忌廉意粉」時成面Cream，加上露腰騷煞食長腿，當堂加分！有份參演熱播劇《香港人在北京》的Joey亦表現突出，在「搵啖食」環節中，「獎老」麥美恩邊放髮菜邊取笑她「大面」：「戴祖儀你塊面咁大，要大『劈』啲！」但Joey未有介懷，還豁出去「自抽」反擊：「我塊面接係咪多3分先？」同樣投入的泳兒瘋狂鬥雞眼，玩「落大閘」時見到「Chok」一字即大叫「林峯」，助隊友全中。