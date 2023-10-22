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趙露思封胸Sell氣質
趙露思不以性感裝扮搶鏡，眈天望地賣萌。
內地頂流女星趙露思樣子甜美，近年劇接劇演不停，人氣高企，被譽為「甜寵女神」的她躋身「95四小花」之列，一舉一動都備受關注。向來是顏值擔當而且氣質出眾的她，近日行清純風，身穿銀白色吊帶背心裙上陣，服飾採用平口設計，只淺露事業線。雖然睇頭欠奉，但網民照單全收，大讚她仙氣搭夠，不失女神風範。
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