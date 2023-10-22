桂綸鎂吳慷仁金鐘獎倒灶 許瑋甯膺迷你視后 邱澤急邀功

台灣電視界盛事金鐘獎昨晚公布賽果，以低胸開衩裙上陣的許瑋甯榮膺「迷你視后」，她指與老公邱澤千言萬語在心中，又笑言從未想過生B慶祝。而金馬影后桂綸鎂久違14年後再度接拍台劇，首度提名的她爭視后大熱倒灶，敗在蔡淑臻之手，其緋聞男友戴立忍亦與男配角獎無緣，視帝方面吳慷仁失望而回。

第58屆電視金鐘獎頒獎典禮分為「節目類」與「戲劇類」，一連兩晚假台北的國父紀念館舉行，前晚率先頒發節目類獎項，昨晚繼續頒發戲劇類獎項，其中一個亮點是金馬影后桂綸鎂（小鎂）與傳足18年緋聞的戴立忍同獲提名，小鎂憑《台北女子圖鑑》首度入圍爭視后，男方則憑《人選之人-造浪者》角逐迷你劇集（電視電影）男配角，可惜他未有到場，最終鎩羽而歸。

小鎂是相隔14年後回歸台劇，劇中角色要由20歲演到40歲，她坦言花了很多時間準備。昨晚她打扮密實，以一身黑白間條配玫瑰圖案的服飾上陣，全身首飾價值逾千萬，可惜最終失望而回，金鐘視后落在蔡淑臻手上。

安心亞紅地氈搏到盡 在迷你劇集（電視電影）方面，許瑋甯曾憑《16個夏天》摘下女配獎項，相隔6年再下一城，憑《她和她的她》奪下女主角獎項，擊敗台灣新生代女神王淨及資深藝人陸弈靜，同劇的男演員李程彬亦喜獲男主角獎項。許瑋甯昨晚身穿低胸開衩禮服上陣，她在台上發表感言時多謝台前幕後工作人員：「大家給我好大力量及火花，現場幫我很多，是團隊把我推在這裏，這個獎項是屬於所有幕後。」她多謝自己一步一腳印，又感謝家人讓她無後顧之憂去工作。她行紅地氈時，被問到老公邱澤有否為她打氣？她說：「就加油啊！千言萬語不用多說，他現在在工作。」而她於獲獎後感謝老公一直陪伴在身邊，直言陪伴是最重要，問到會否生B慶祝得獎？她笑言沒有討論過這個話題，期間講到想將獎項獻給天上的外公，一度感觸落淚。至於身在青島拍戲的邱澤火速向太太送上祝賀：「不枉費那段時間我每天在家洗衣洗碗擦地，她是最棒的。」

另外，以網紅身份而廣為人識的蘇瀅當選最具潛力新人獎，但被外界質疑是否符合資格，她解釋自己多年來都是從事跟劇集無關的工作，花了18年時間才成為新人，自嘲是最老新人。至於賽前的紅地氈上，一眾女星爭妍鬥麗，當中有份角逐視后的蔡淑臻及安心亞搏到盡。蔡淑臻穿上一襲黑色晚裝谷胸亮相，成為焦點，現場傳來陣陣尖叫聲；安心亞穿性感大U領的露背裝，被指與內地女星楊冪撞樣。至於王淨身穿橙色露背長裙搶鏡，青春無敵！