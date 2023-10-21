中文台節目表 翡翠台

9:00 童你一起長大了

9:55 京都畫報

10:25 古城百景

11:00 退休地圖及宣傳易

12:00 香港原味道及周六聊Teen谷

1:00 午間新聞及警聲百二秒

1:20 大灣區大未來

1:50 諸朋好友（PG）

2:20 仨心友行

2:50 煮戰

3:20 醫醫，我不想再病了

3:55 勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 Kiki & Nuna知識寶庫

5:30 櫻桃小丸子

6:00 餐桌上的節日

6:30 六點半新聞報道及天氣報告

7:00 新聞透視

7:30 科技探索香港創新活力

7:35 東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 獎門人Halloween感謝祭（PG）

9:30 典籍裡的中國

10:45 去到邊食到邊

11:15 晚間新聞及天氣報告及科技探索香港創新活力

11:30 財經透視

12:00 勁歌金榜

12:15 爭分奪秒（PG）

1:10 宣傳易

1:15 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

