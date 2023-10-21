工會發萬聖節指引 禁藝人亂扮嘢

美國演員工會周三於工潮官方網站刊登通告，警告身為工會成員的藝人，不要在萬聖節扮成示威目標的影視公司作品的角色，以免被視為宣傳。今年大熱的電影《Barbie芭比》（Barbie）及電視劇《星期三》（Wednesday）也被禁！通告又提議藝人們可扮成與影視作品無關的鬼魂、喪屍與蜘蛛等。