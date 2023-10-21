尊尼藝人身價暴跌 木村被剁130萬冇人要

曾叱吒藝能界的日本尊尼事務所，因已故創辦人Johnny喜多川性侵練習生的醜聞，引發廣告商紛紛割席。旗下一哥木村拓哉早前因失言遭廣告商連環捨棄，其廣告身價急挫2,500萬日圓，荷包勁傷！

近日日本藝人最新廣告身價曝光，尊尼事務所雖已結業並改名「SMILE-UP.」，但未能挽回廣告商信心，旗下藝人身價大跌。年資最長的日劇天王木村拓哉因向喜多川致敬，形象受挫，其社交網追隨者一個月內流失2.5萬，廣告身價亦勁跌，由原本5,500萬日圓（約287萬港元）下跌2,500萬日圓（約130萬港元），但廣告商依然無意起用他。其妻工藤靜香宣布12月舉行多場晚餐騷，實行幫補家計。

同門師弟組合嵐成員櫻井翔，因在新聞節目避談事務所醜聞捱轟，廣告酬勞亦大幅下降2,000萬日圓（約104萬港元），其隊友二宮和也及松本潤亦不能幸免，同樣下跌1,500萬日圓（約78萬港元）。

「尊尼御用女星」一樣被減價 反觀已離巢的SMAP前隊長中居正廣，去年因健康問題令廣告身價一度下跌，但如今止跌回升，急增2,000萬日圓（約104萬港元）。佐藤健、吉澤亮、橫濱流星等「非尊尼」出身的男星亦成為廣告商搶手貨，酬勞各上升500萬日圓（約26萬港元）。

女藝人方面，當紅女星橋本環奈與今田美櫻因形象健康，近年與尊尼男星合作無間，獲封「尊尼御用女星」，但外界擔心2人今後工作受影響而曝光率減少，令廣告身價齊齊下跌500萬日圓（約26萬港元）。