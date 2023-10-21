暢所欲玄：天秤座如何克服選擇困難症

因為追求平衡和公正的天性，天秤座算是重度選擇困難症患者，究竟可以如何克服？

設定優先順序：優先確定自己最重要的價值觀和目標，並將其作為做出選擇的指導原則。這樣可以幫助你更快地排除那些不符合你目標的選項，並專注於更重要的事情上。

限制選擇範圍：將選擇範圍縮小至數個最有可能的選項，評估這些選項的優點和缺點，並仔細考慮每個選項對你的長期目標的影響。

目標設定：當你知道自己追求的是甚麼，就能更容易地排除那些不符合你目標的選擇。確定自己的目標，設定優先順序並專注於最重要的事，可幫助你更快地做出決策。

給自己一個時間限制：避免過度猶豫和拖延，給自己一個合理的時間限制，可以強迫你更快地權衡利弊並做出決策。

相信直覺：當你感到內心有一種強烈的感覺或直覺時，往往是內在智慧在起作用。相信自己的直覺，它通常會引導你做出正確選擇。

接受不完美：天秤座的人常常追求完美和平衡，然而，接受事物的不完美是很重要的。世界上沒有完美的選擇，做出決策時要明白這一點，並相信自己的選擇是最適合當下的。

占星師Scorpio