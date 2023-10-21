娛樂

宋宛穎中性Look 晒小蠻腰
前港姐冠軍宋宛穎卸任後，身材不單未有走樣，反而愈來愈弗，近日她在社交網上戴靚相，見她束起長髮，頭戴Cap帽，並穿上長褲，雖然感覺中性，不過她同時穿了斜肩的小背心，大晒小蠻腰，網民都大讚她好正，又稱她比之前纖瘦不少。
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