摸Pet Pet：愛犬變孫仔 邱李茂琪家有「富貴狗」 擁專屬衣櫃

名媛邱李茂琪（Margaret）在疫情期間，家中多了個新成員「Jordan」（䁥稱Jor Jor），是兩歲半的約瑟爹利犬，亦是女兒Jessie的畢業禮物。她表示當初通知老公邱子傑有驚喜時，對方嚇了一跳，誤以為新成員是指BB，令她哭笑不得！Jor Jor得全家人愛錫，有專屬的狗衣櫃、半百件名牌衣服包括羽絨褸，還有名牌狗袋，堪稱富貴狗！Margaret指女兒當正愛犬是囝囝，變相是她第一個「孫兒」，已取中文名「邱聖佐」，認定為家人。