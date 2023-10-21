做娘娘學收兵 蘇韻姿孭飛壓力大 騷前失聲

藝人蘇韻姿（Andrea）在加拿大讀大學時主修戲劇，雖然參演過不少舞台劇，但遺憾未試過做女主角。加入無綫闖蕩7年後，她終於圓夢，在港產長壽音樂劇《我們的青春日誌》8.0版擔任女主角之一，她說：「細個好熱愛音樂劇，所有課外活動時間都放晒落去，無奈喺外國做音樂劇主角唔係亞洲人，所以有機會做主角會好好珍惜。」Andrea首次在香港做音樂劇兼做女一，承受沉重壓力，開騷前夕更失聲，令她相當擔心：「成個騷兩個半鐘，好多嘢要記得好清楚，演戲、唱歌、跳舞、走位都要好精準，拍劇有得NG，但舞台劇就冇得NG。同埋可能練得太多，近排失咗聲，慢慢先恢復聲線，依家把聲仲沙沙哋，失聲又練唔到歌，26號就預演，所以好緊張、好擔心，除咗演出都要好好照顧健康。」