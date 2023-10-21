陳星妤Sell初戀味 傅嘉莉神還原火雞姐 開口險甩牙

劇集《香港人在北京》口碑甚佳，劇中演員演得生鬼出色，昨晚一集以經典電影造型上陣，傅嘉莉拋下靚女形象，以《食神》火雞姐的哨牙刀疤Look上陣，似到十足！陳星妤扮演《喜劇之王》的水手裝「柳飄飄」，初戀味甚濃。

視帝陳展鵬、吳若希、戴祖儀（Joey）、傅嘉莉（Kelly）、蔡潔和陳星妤等主演的台慶劇《香港人在北京》，昨晚一集眾演員以經典電影造型亮相，夠爆笑又充滿驚喜。當中最神似的是Kelly以《食神》中莫文蔚的「火雞姐」扮相示人，戴上假哨牙並在臉上畫刀疤，相似度達99%！原來Kelly做Model時已被指似莫文蔚，她笑說：「冇諗過拍劇可以扮佢其中一個經典角色，拍攝時我見到還原度咁高，自己都好開心！」提到該場戲要戴着假哨牙講對白，她直言絕不簡單：「個假牙係Halloween嘅道具，好闊同好大，所以好難戴，後來諗到擺啲Blu Tack黐住原本啲牙，同埋盡量飲少啲水，怕一講對白會甩出嚟搞到NG。」

戴祖儀滲師奶味 至於陳星妤則散發仙氣，化身張栢芝在《喜劇之王》的角色「柳飄飄」。她穿上水手裝校服兼紮孖辮，初戀味爆燈。Joey則以周星馳電影中包租婆造型亮相，外貌甜美的她戴上爆炸頭假髮及塗黑鼻孔，頓時變了師奶！

一對主角陳展鵬、吳若希（Jinny）分別以電影《倩女幽魂》的黑山老妖及聶小倩造型上陣，相當搞笑，蔡潔則穿旗袍以《花樣年華》造型示人，加上一頭懷舊波浪頭，女人味十足。