繼續「冧糖行動」 姜濤機場求抱抱

人氣王姜濤早前傳出觸怒粉絲，加上電影票房失利及受隊友Ian威脅，立即展開「冧糖行動」，除了化身「追糖族」，又邀請粉絲參與MV拍攝，昨日從台灣返港更罕有地走近粉絲求抱抱！

男團MIRROR人氣王姜濤，入行5年粉絲有增無減，獲「姜糖」（粉絲暱稱）無條件支持，惟早前其主演電影《我的天堂城市》首映上，有業內人士批評「姜糖」在戲院睇完偶像演出的部分就拉隊離場，行為欠尊重，姜濤慘變磨心，更因認同「姜糖行為失當」而觸怒部分粉絲，加上隊友Ian近日氣勢強盛，有指他為平息粉絲怒火及力保人氣王地位，近日罕有發功冧粉絲，除了反追蹤「姜糖」外，更傳秘密邀請粉絲到台灣做MV「女主角」。

對粉絲有求必應 完成拍攝的姜濤昨日由台灣回港，獲近百名「姜糖」手持應援物在機場迎接。約下午3時40分，身穿卡其色衞衣的姜濤架上眼鏡，衞衣上印有「MORE HUGS」，似是向粉絲暗示要抱抱！他從機場貴賓室步出，先與「姜糖」打招呼並將隨身行李放上車，然後再走向粉絲作近距離接觸，現場「姜糖」即報以尖叫。姜濤先後與粉絲Say Hello，又替她們簽名，出力冧粉絲，看來「冧糖行動」仍會持續！