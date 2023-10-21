高海寧中流感失味覺 李佳芯愈住愈豪：負擔得到
視后李佳芯（Ali）與高海寧昨日出席記者會，談及近日搬到貝沙灣，出入更有人護送，Ali自言經常搬家，希望愈住愈舒適是正常需求，不認為自己特別奢華，最重要是找到負擔得起的地方。至於高海寧感染流感，病到失去味覺！
視后李佳芯、高海寧（高Ling）、劉穎鏇和黎諾懿，昨日出席新節目《隨懿深度行》記者會。Ali談及近日已由大角咀搬到南區豪宅貝沙灣，愈住愈豪，出入更有數名工作人員專程護送，她說：「我成日都搬屋，正常都會想愈住愈舒服，但我又唔覺得特別豪，係人工負擔得到嘅地方最緊要。」同時表示有置業意願。高Ling則指自己感染了流感，病了約一星期：「已經好耐冇病過，今次病得好辛苦，發燒同埋冇晒味覺。我休息咗5日都係未好番，不過放心，我冇中Covid。」她稱可能是拍攝《飛常日誌》時感染：「我嗰日全日喺機場，遇到太多人。」又預告11月會到馬來西亞宣傳新電影《鎖戰》。
黎諾懿開工有艷福
新節目中，黎諾懿會與Ali、高Ling、黃翠如及劉穎鏇在馬來西亞拍攝，諾懿直認有艶福：「我冇一次唔好艷福，每次拍呢啲節目都一定係女仔，同女仔一齊開心好多，要開心先有真性情，我啲節目唔要有男人。（老婆唔介意？）所以要同好多人都Friend，唔可以只同一個女性Friend！」他又特別感謝Ali不問酬勞接拍節目。
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