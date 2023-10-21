高海寧中流感失味覺 李佳芯愈住愈豪：負擔得到

視后李佳芯、高海寧（高Ling）、劉穎鏇和黎諾懿，昨日出席新節目《隨懿深度行》記者會。Ali談及近日已由大角咀搬到南區豪宅貝沙灣，愈住愈豪，出入更有數名工作人員專程護送，她說：「我成日都搬屋，正常都會想愈住愈舒服，但我又唔覺得特別豪，係人工負擔得到嘅地方最緊要。」同時表示有置業意願。高Ling則指自己感染了流感，病了約一星期：「已經好耐冇病過，今次病得好辛苦，發燒同埋冇晒味覺。我休息咗5日都係未好番，不過放心，我冇中Covid。」她稱可能是拍攝《飛常日誌》時感染：「我嗰日全日喺機場，遇到太多人。」又預告11月會到馬來西亞宣傳新電影《鎖戰》。