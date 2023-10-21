中娛星動：三金影后淪票房毒藥 周迅「18禁」演出博反彈

「三金影后」周迅近年在影壇「3連仆」，影后慘變票房毒藥，要力保影壇地位需加倍努力。她近月一改低調性格，積極參與內地演藝界官方活動，而她與曾奪台灣金馬影帝的黃渤主演新片亦適時推出，大有機會靠這位電影神手，重奪影壇一姐之位！

周迅的演技早已備受肯定，曾獲得香港金像獎、台灣金馬獎及中國金雞獎影后，成大滿貫「三金影后」，本來應穩佔內地影壇一姐地位，可惜近年接戲連番失手，跟陳坤《侍神令》票房收2億7千多萬元人民幣（約2億8,000多萬港元），但該片投資額達6億元人民幣（約6億4,000多萬港元），令投資方蝕入肉；電影《第十一回》及《世間有她》更分別只收7,300多萬元人民幣（約7,800多萬港元）及5,600多萬元人民幣（約5,900多萬港元），未能破億，成績相當差，令人大跌眼鏡！

電影票房連番失利，周迅當然不能坐以待斃，一向低調的她亦變得積極起來，上月就與黃渤、著名表演藝術家田華等，以中國文藝志願者協會第三次全國代表身份到北京出席官方活動，彰顯演藝界一線影星地位！除此之外，她與黃渤主演的電影《涉過憤怒的海》已定於下月上映，男方近期主演電影《學爸》收6億1,400萬元人民幣（約6億5,000多萬港元），票房不俗，而《涉》片亦被網民喻為「戲霸鬥戲精」，令不少戲迷大為期待，故宣布定檔後即成熱搜，風頭十足，周迅亦有望憑此片翻身，搣甩票房毒藥之名。

與黃渤鬥戲夠睇頭 《涉》片近日推出預告片，周迅與黃渤有多場對峙戲，成為電影亮點，其中一場戲黃渤將女兒被捅17刀的屍體照竭力地放在周迅的眼前，要她睜大雙眼看清女兒慘況，演得絕不留手，非常粗暴！另一場則見周迅眼巴巴看着黃渤殺死自己的兒子，她癲狂大叫，相當入戲，盡顯影后功架。由於片中有不少超尺度暴力及血腥鏡頭，故預告片及海報都標明「建議十八歲以下觀眾謹慎選擇觀看」，自行定位「18禁」，令該片話題十足。

周迅拍攝《涉》片時非常緊張表現，她與電影導演曹保平曾合作《李米的猜想》，雙方默契十足，故拍攝《涉》片打鬥場口時，兩人特地與黃渤坐在一起傾談，期間曹保平與周迅討論掐頸戲應如何處理時，更猛力地互相掐頸，由於他們非常認真及用力，令黃渤亦睇到目瞪口呆。

周迅的電影事業能否力挽狂瀾，大家要拭目以待，但她與陳坤這段「神仙友誼」就贏得不少網民艷羨。早前兩人被謠傳在西藏秘婚，傳聞無損友情，周迅大前日生日，陳坤不避嫌，依舊於凌晨零時透過社交平台向好友送祝福，14年來從不間斷，感情極之深厚。