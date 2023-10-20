「最具代表性韓國人」大比拚 BTS首度稱霸 前總統也讓路

韓國天團防彈少年團（BTS）踢走去年卸任總統的文在寅，首度登上「最具代表性韓國人」No.1，成為海外韓流粉絲每次提起韓國便會最先想起的風雲人物；女團BLACK PINK屈居亞軍！

韓國海外文化宣傳院每年均會發表「國家形象調查報告書」，當中包括以韓國在內、全球24個國家及地區，合共逾12,000名受訪者為調查對象，得出由全球韓流粉絲票選的「最具代表性韓國人」排行榜，而最新名次已在近日公布。究竟海外韓流粉絲提起韓國會最先想起誰？去年5月卸任總統一職的文在寅一直深入民心，他卸任前已連續3年稱霸榜首，就連熱爆全球的BTS也被迫3度屈居阿二，但他卸任後影響力大減，BTS隨即取而代之，今年首度登上冠軍寶座，之前排名第4位的當紅女團BLACK PINK則躍升至第2位。

宋慧喬穩居前十 國腳孫興民與去年繼任總統的尹錫悅分別進佔第3及4位。原本排名第3位的「長腿Oppa」李敏鎬下滑至第5位，但仍力保演員之冠；文在寅跌至第6位。人氣爆燈的BLACK PINK泰籍成員Lisa與BTS成員Jungkook，分別以個人姿態躋身第7及9位。曾憑神曲《江南Style》蜚聲國際的男歌手Psy依然未被淘汰，穩守第8位。憑復仇劇《黑暗榮耀》狂擸演技獎的女星宋慧喬縱然下跌了兩級，仍掹車邊排第10位，成為榜內唯一女演員。此外，喬妹代言的服飾品牌公開新寫真，而她前晚於社交網與女星韓韶禧互動，在限時動態分享對方愛貓的視頻並大讚可愛。