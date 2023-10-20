暢所欲玄：傷官格 傷官星

騙案新聞，天天上頭條。這是人對法律的破壞，因而傷害了自己的自由命運。傷官見官，遺禍百端，這句算命術語，就是告誡從事術命者，見到這樣的八字，告誡命主不可做犯法之事，免受牢獄之災。

傷官星代表自由、生財智慧、藍領之技術，說話交際天分高，所以命帶傷官星的人，都是喜愛自由，不受束搏之人。由於傷官星天生喜歡剋制正官星，正官是名譽地位，所以傷官星之命，自然喜愛面子，對固有的權力地位進行挑戰。

天干地支都有傷官星，是為傷官格。傷官格之命，最理想是見到財星，由於傷官星交際天分高，反應敏捷，天生就是生財之源。不論用公關交際來生財，還是有一技之長的藍領技術，用專業的技術人員來生財，都是好好的人生前程。

傷官格最怕見正官星，是為傷官見官禍百端。輕者，頂撞老闆上司，丟失工作。若然命中見劫財之傷官見官，則是為了劫奪別人之財而傷害法律，恐有牢獄之災。

所以傷官格之命，最佳是見財星，一心為求財。其次是見正印星，因為正印為文化星，傷官星為小孩童。傷官配印格，自然是文化配在蒙昧的孩童，可成為一位春風化雨之老師。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅