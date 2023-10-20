瞓醒眼皮下垂 羅志祥似捱打

台灣舞王羅志祥（小豬）網晒剛瞓醒起床的相片，表示：「剛剛我真的大尖叫了，剛起床照鏡子發現我眼睛突然變一單一雙，真的原地嚇到，好險經過了敷眼現在恢復了，今晚演唱會見囉！」一頭金髮的他素顏示人，一邊眼皮因浮腫而嚴重下垂，網友笑他似剛被人打腫了眼一樣。