娛樂

被利誘接Job 李元玲智破騙局

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲最近自爆疑遭「人口販賣集團」睇中，她公開該「工作邀請」的郵件內容，只見對方表示代表菲律賓一間酒店邀她擔任開幕嘉賓及品牌代言人，銀碼任開，不過李元玲覺得事件漏洞百出，最離譜是該酒店2004年開幕，何以19年後才搞開幕儀式？更向對方喊話：「不要騙一個比你聰明的人。」
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