遭阿儀粉絲咒罵 激到暴瘦 林寶玉親揭反目真相

被封「最索經理人」的林寶玉，由參選亞姐入行，擁32D上圍令人稱羨，最為人熟悉是她擔任話題亞姐薛影儀的經理人。近日阿儀擬盜用公司社交網帳戶、無故缺席活動及網上辱罵經理人等犯下多宗罪，傳遭公司解約，林寶玉其後亦宣布辭任經理人，與阿儀正式反面。

前日林寶玉受訪細說反面因由，指關係轉變由阿儀缺席工作、雙方發生爭執4、5次開始，有傳阿儀在「雪藏」期間，因未能返公司見高層心上人致「失戀」而遷怒於她，林寶玉稱：「佢話單戀應該唔算失戀嘅！我諗起，或者係啩？如果真係，要同阿儀講聲對唔住。」至於網傳阿儀遭公司中止合約，林寶玉未有否認，並稱當看到阿儀在網上爆粗辱罵她時，感到很驚訝，並遭阿儀粉絲咒罵，感到難受，心情受影響暴瘦，輕了10磅。講到離職在即，原來她最想繼續做經理人，早前為網紅當一日經理人，發覺自己真的很喜歡這項工作，另亦有電影和製作公司的工作洽談中。

黃榕稱代接工作不涉抽佣 而被指帶壞阿儀的藝人黃榕，前晚出席好友的生日慈善派對，黃榕表示阿儀有要求她出任新經理人，但自覺不適合，只會以朋友身份替對方物色經理人及介紹工作，不涉及金錢及抽佣，問到會否覺得連累阿儀失業，她避談此事，又表示冇嬲林寶玉，希望事件告一段落。