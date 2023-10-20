離巢小花 無約一身輕 簡淑兒拒受綁：好似簽條命畀佢

近年有不少藝人相繼離巢無綫，包括簡淑兒、陳欣茵及較早期的何雁詩等，回復自由身後，機會多多工作不斷，簡淑兒就認為是大勢所趨：「幾好吖，以前幫死一個電視台，好似簽咗條命畀佢咁。」直言是良性競爭。

藝人簡淑兒、何雁詩、陳欣茵及岑珈其等昨日為HOY TV真人騷《我要做車手》進行拍攝。笑指於環保大道練車的簡淑兒，稱以往為趕回公司拍劇經常揸快少少：「凌晨3點幾冇乜車，劈住返公司開廠。」她透露現時除了HOY TV，也會為ViuTV節目任嘉賓，問到自由身感覺？她說：「幾好吖，以前幫死一個電視台，好似簽咗條命畀佢咁。」她指大趨勢下，大家也不會綁定於一個電視台，是很好的良性競爭。

何雁詩落力跑宣傳 至於已離巢數年的何雁詩，表示只要可宣傳新歌或者唱歌的地方都會去：「細公司做宣傳要落多啲力，好多嘢都有份做，雖然吃力但享受嘅過程多咗。」另談到駕駛技術，她笑指同樣於環保大道訓練有素：「以前狼死啲，自從大咗肚小心好多，不過今次撞爛有代價，要小心啲。」

剛剛離巢的陳欣茵則坦言很開心：「依家付出幾多，收穫幾多，自己掌握工作量，以前好被動，唔到我控制。」有男友的她被問到何時結婚？她坦言是不婚主義：「我好浪漫主義，大家一齊和諧到老我就好開心。」