疑「官宣」震驚網民 鍾欣潼孖同性密友晒貼面合照

藝人鍾欣潼（阿嬌）事業如日方中，其感情生活一直備受關注。繼早前被拍到與同性密友皇甫聖華錫面後，她再高調分享二人頭貼頭合照，即引起外界對她們的關係作無限揣測。

藝人鍾欣潼2017年高調與台灣「醫界王陽明」賴弘國認愛，翌年5月在洛杉磯舉行婚禮。惟婚姻只維持了14個月，兩人在2020年3月離婚，事件震驚娛樂圈。隨後，賴弘國再覓真愛並再婚。而鍾欣潼的感情生活再度備受關注，今年6月，阿嬌忽然傳出有新「戀情」，她與內地富貴同性密友網紅皇甫聖華當街錫面。隨後二人親密互動頻繁，又曾同時現身泰國布吉，但就未有上載合照到社交網，令網民對這段「姊妹情」有不同的揣測。

補鑊指最愛阿Sa 事件再有新進展，昨日凌晨，阿嬌在毫無預警下掟出震撼彈，在社交網上傳二人頭貼頭的親密合照，震驚一眾粉絲，但她只寫下：「Happy Birthday」。相片惹來外界不同的揣測，指兩位女生貼面合照實屬平常，但觀乎二人早前錫面狀況，有網友即視此為「正式官宣」的表現！

大批網民湧入留言，關心她與皇甫聖華的關係，阿嬌亦大方回覆，表示：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa。」含糊的回應令二人關係更顯撲朔迷離，有網友直接留言表示支持阿嬌。