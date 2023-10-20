未向單文柔備案 扮失憶？ 陳展鵬肉搏吳若希 咀完冇件事

陳展鵬、吳若希於熱播劇中有多場夫妻調情戲份，日前一集吳若希以性感睡衣上陣，成功激發展鵬剝衫晒肌與她床上激咀。不過展鵬似乎忘記了拍過這場咀戲，令與他一同睇電視的太太單文柔也不禁笑言：「佢幾叻呀佢！」

視帝陳展鵬與吳若希（Jinny）於無綫台慶劇《香港人在北京》中有多場極度吸睛場口，寫實又爆笑。前晚一集Jinny升級出招，穿着性感睡衣成功「生擒」展鵬。場口講述Jinny面對老公展鵬的舊相好兼「進擊的情敵」蔡潔步步進逼，遂以奇招增進夫妻情趣，Jinny以性感聲線問老公「要不要玩人體素描」，雄性激素被激發的展鵬隨即脫掉上衣大晒肌肉及擺Chok甫，Jinny則在床上搔首弄姿展露白滑玉背，還騷出42吋無敵長腿，相當誘惑。

老夫老妻玩激情 而展鵬接受本報訪問時笑言這場戲是臨時收到指示要除衫上陣，自己也沒準備收靚個Body，他謂：「不過呢套係喜劇，太Fit出嚟未必有呢個效果，為咗角色真係冇所謂，老夫老妻，玩呢啲激情嘢，都係為咗燃點生活情趣，希望大家睇得開心。」

此外，展鵬太太單文柔昨日受訪時被問到有否看老公與Jinny床上激咀戲？她笑謂：「我尋晚同佢一齊睇㗎！佢同我講話唔記得咗有咀戲，我問佢咁呢場咩嚟？佢話真係唔記得咗，佢幾叻呀佢！」而她日前於社交網晒生活日常，片中的她穿上小背心、熱褲，散發少女味，而其女兒小豬比亦遺傳了母親最強基因，吃東西時嘟起小嘴，又靚又可愛。

戴祖儀跳唱登場 至於觀眾期待以久、相隔14年後再拍無綫劇的梁漢文於劇中以乞兒Look亮相，之後又化身鋼琴王子，自彈自唱首本名曲《衣櫃裡的男人》。而劇中正在參加歌唱比賽的戴祖儀，以Rock妹造型上陣獻唱改編的經典金曲《烈燄紅唇》挑戰跳唱。