薛凱琪透視誘惑 網友嫌冇睇頭

藝人薛凱琪（Fiona）近年專注內地發展演藝事業，因外表保養得宜，經常獲網民讚凍齡有術，充滿少女味。日前她於社交平台分享一輯身穿白色喱士裙的靚相，Deep V加透視的設計，令她展現性感的一面。雖然服飾性感，不過有網民指她身材纖瘦，只能晒出排骨的身形，更有網民大彈：「毫無睇頭」。