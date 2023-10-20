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薛凱琪透視誘惑 網友嫌冇睇頭

薛凱琪悉心打扮行性感，大晒骨感美。 薛凱琪悉心打扮行性感，大晒骨感美。
薛凱琪悉心打扮行性感，大晒骨感美。
藝人薛凱琪（Fiona）近年專注內地發展演藝事業，因外表保養得宜，經常獲網民讚凍齡有術，充滿少女味。日前她於社交平台分享一輯身穿白色喱士裙的靚相，Deep V加透視的設計，令她展現性感的一面。雖然服飾性感，不過有網民指她身材纖瘦，只能晒出排骨的身形，更有網民大彈：「毫無睇頭」。
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