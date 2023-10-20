獨家消息：一秒入戲 街頭落淚 陳偉霆回港求代表作 推內地億元片約

男星陳偉霆紅遍內地後，仍一直希望在香港拍出一部代表作。近日銳意改戲路的他，推卻約億元片約，計劃留港追夢，名副其實的嫌錢腥！日前他被發現為主演劇集拍攝外景，「憶妻戲」一秒標淚，相當投入。

北上發展，成功於內地爆紅的英皇藝人陳偉霆（William），16年前在香港出道，難怪他一直對這顆「東方之珠」有着難以形容的情意結，去年他逐步將工作重心回歸香港，希望至少拍出一部滿意的作品。繼夥拍張家輝演出電影《爆裂點》後，最近他再接拍香港取景的亞洲劇集《太陽星辰》，夥拍同經理人公司的影后劉雅瑟齊齊「緝兇」，劇集拍到一半已幾乎走遍全香港拍外景，早前酷熱天氣下開工，辛苦程度可想而知，不過他卻直言拍得開心，全無壓力。

操弗體能夥拍謝霆鋒 據悉，William為圓「香港夢」，加上有感開始步入中年，早前已向經理人表明想改戲路，日後不欲再大量接演甜寵偶像劇，故至少推掉了6、7個內地劇集及綜藝節目的邀請，有指一直有價有市的他今次「損失慘重」，推掉的片約分分鐘達億元計算，不過他依然認為值得，更獲公司無限量支持！而完成《太》劇的拍攝工作後，William打算繼續留港放一個長假，兼為明年夥拍謝霆鋒等開拍的英皇電影《無限任務》做好體能上的準備，期望屆時無論造型、角色，都能製造驚喜給戲迷及粉絲。

留港開工陪媽咪 日前晚上William被發現在尖沙咀街頭為《太》劇開工，劇情交代穿越20多年到現世代查案的他，落寞於街頭，邊聽busking歌手唱歌、邊憶起失蹤多年的太太，令他不禁悲從中來流下男兒淚，而導演一聲令下，William「一秒入戲」，相當專業。由於場地接近免稅店，吸引不少內地旅客圍觀追星，他全程表現大方，不時向人群報以微笑。

談到大熱天全外景拍攝，William竟開心表示：「辛苦但其實好開心嘅，去到邊區外景我都可以幫襯唔同嘅茶餐廳，發覺香港嘅人情味其實冇乜點變！（當初點解會揀拍呢套劇？）淨係全廣東話對白，加上可以將香港景色攝入鏡頭，吸引多啲旅客嚟觀光，已經好抵拍啦！況且香港開工，可以陪吓媽咪嘛！」原來今次返港前，William在港家中的其中一隻愛犬因年紀老邁離世，他來不及見最後一面，難免覺得遺憾。另外，談到目前流行的街頭busking，他笑說：「我好似未試過咁樣表演唱歌，但細個時好鍾意同朋友喺尖沙咀碼頭跳舞，最難忘試過同人爭位起衝突。」

陳偉霆 陳偉霆現身尖沙咀街頭拍外景。