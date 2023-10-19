10月19日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月19日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
長月翠首戰填詞做才女
從女團Last Idol出身的23歲日本索女長月翠，擁有甜美標致的五官，轉戰寫真界後更憑玲瓏浮凸的勻稱身材，獲封「新世代最強童顏巨乳」，聲勢有增無減。
多才多藝的她，早前參演改編自漫畫的深夜劇《犬與屑》後，最近又推出新歌，並首度挑戰填詞，展示其才女一面。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231019-1019_00288_082/長月翠首戰填詞做才女
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc