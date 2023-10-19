娛樂

長月翠首戰填詞做才女

從女團Last Idol出身的23歲日本索女長月翠，擁有甜美標致的五官，轉戰寫真界後更憑玲瓏浮凸的勻稱身材，獲封「新世代最強童顏巨乳」，聲勢有增無減。
多才多藝的她，早前參演改編自漫畫的深夜劇《犬與屑》後，最近又推出新歌，並首度挑戰填詞，展示其才女一面。
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