家中再揮刀惹擔憂 Britney自爆搞出人命 為Justin墮胎

美國天后Britney Spears自爆曾因美國男子組合NSYNC前成員Justin Timberlake意外懷孕，但當時兩人只有19歲未準備好做父母，掙扎之下最後選擇墮胎。

很多人都知道Britney與Justin曾是樂壇金童玉女，於1999年至2002年拍拖，但Britney於本月24日出版的新自傳《The Woman in Me》中除了首次揭露Justin曾出軌偷食外，原來拍拖期間她曾意外懷孕！她自爆2000年「有餡」，當時她認為Justin是一生中最愛，本來想把孩子生下來，表示：「我好愛Justin，我成日諗第日同佢一齊組織家庭，咁樣只係比我預期早咗好多咁解。」

分手歌早有暗示 可是Justin得悉Britney懷孕後卻不高興，認為他們兩個都太年輕，未準備好做父母。Britney因為宗教與家教原因，向來不接受墮胎，但經過雙方艱難而激動的討論後，幾經掙扎終於決定墮胎。Britney寫道：「如果係我一個人決定，我一定唔會咁做，但Justin好堅決唔想做老竇。」兩人分手後，Britney與舞蹈員奇雲費迪蘭（Kevin Federline）一度成為夫婦，先後於2005年與2006年誕下大仔辛布斯頓（Sean Preston）與細仔積頓占士（Jayden James）。網友重新分析Britney於2003年推出的分手歌《Everytime》，指其中向「Baby」道歉的歌詞，其實應該不是指Justin，而是暗示嬰孩，MV結尾中有孕婦在產房分娩，寓意更明顯。

另外，精神狀態不穩的Britney前日再於社交網上載在家揮舞雙刀的影片，留言表示：「過嚟啦，唔使驚，我屋企好溫暖充滿關愛，有嘅只係假刀！！！」雖然她用大楷強調雙刀是「假」，但看起來完全是真刀，她早前身上亦多次出現已包紮的傷口，情況令人擔憂。