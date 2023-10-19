有着「網壇美斯」稱號的網壇傳奇費達拿，近日現身上海網球賽事，樂壇天王周杰倫的太太昆凌，亦在社交網晒出多張與費達拿的親密合照，並大讚對方是「真正的紳士」。二人不但拿起網球拍大擺甫士，昆凌亦表示：「一起愉快地享用下午茶，不僅獲得令人驚嘆的反手拍技巧，還目睹了他的優雅和魅力。」