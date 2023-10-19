娛樂

陳漢娜拍親熱戲 有滿足感
藝人盧鎮業（小野）與陳漢娜（Hanna）在電影《年少日記》飾演夫妻，當中不乏親熱場面，之前兩人曾一起拍攝MV及短片，故合作起來並不陌生。拍攝親密場面時，兩人反而因為雙方熟悉並有一定程度的信任，而直接討論要怎麼處理場口，Hanna大讚小野有強大的感染力，一起演戲很有滿足感！
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