訪問短片掀粉絲罵戰 阿嬌讚關智斌靚仔 阿Sa「世界女」捱批

藝人蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）出道至今，感情要好有增無減。日前有網民分享了兩人之前的一段訪問短片，片中阿Sa和阿嬌同被問到「Kenny（關智斌）同馬天佑，覺得邊個靚仔啲？」阿嬌不假思索地秒速回答：「梗係Kenny啦！」並瞪大雙眼以示對個人答案的肯定，明顯對提問感到意外。相反，阿Sa則比較圓滑地表示：「各有各靚啦。」嘗試打圓場。惟阿嬌堅持己見，再說：「對唔住，都係Kenny呀。」