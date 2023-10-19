訪問短片掀粉絲罵戰 阿嬌讚關智斌靚仔 阿Sa「世界女」捱批
藝人蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）出道至今，感情要好有增無減。日前有網民分享了兩人之前的一段訪問短片，片中阿Sa和阿嬌同被問到「Kenny（關智斌）同馬天佑，覺得邊個靚仔啲？」阿嬌不假思索地秒速回答：「梗係Kenny啦！」並瞪大雙眼以示對個人答案的肯定，明顯對提問感到意外。相反，阿Sa則比較圓滑地表示：「各有各靚啦。」嘗試打圓場。惟阿嬌堅持己見，再說：「對唔住，都係Kenny呀。」
阿Sa處事圓滑
網民看完短片後，認為阿嬌個性夠率真又直接，盡見其真性情。相反，阿Sa則善於交際兼處事圓滑，不會得失人，堪稱「世界女」。不過，她的言論卻惹來網民批評，表示：「關鍵說真的，在阿嬌說完之後阿Sa還補一句『都很帥啊』真的沒問題嗎？本來阿嬌說Kenny帥大家都不會覺得有甚麽，但阿Sa一刻意補充完就顯得阿嬌好像不會說話，顯得自己情商很高一樣。」不過亦有網民力撐阿Sa處事圓滑是優點，結果掀起粉絲之間的網上罵戰。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231019-1019_00282_061/訪問短片掀粉絲罵戰--阿嬌讚關智斌靚仔--阿Sa「世界女」捱批
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：