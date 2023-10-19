新作首映 全家撐場 謝安琪捱更抵夜 老公嗌心痛

歌手謝安琪前日出席電影首映禮，老公張繼聰帶同一對兒女到場支持。張繼聰大讚太太演技，指她深藏不露，而謝安琪則說是向老公偷師。另外，張繼聰亦指如女兒Kakaball對拍戲感興趣，他願意支持和栽培。

主演新片《4拍4家族》的謝安琪（Kay）、泰迪羅賓及陳諾霆等，前日出席首映禮，Kay的老公張繼聰帶着一對子女撐場。張繼聰表示有看電影的初剪，並大讚太太演技了得：「我見佢唔出聲收收埋埋，原來係高手嚟。」認為Kay與自己一樣是很「搏命」的演員，演戲投入，不過心痛她拍戲太辛苦，繼續做歌手便好了：「基本上拍咩戲都好辛苦，要成日捱更抵夜，所以唱歌咪好囉，着靚靚。」

細女首度拍廣告 對於被讚演技了得，Kay就歸功老公，因他日常會分享如何觀賞電影及分析演員的演出，讓她潛移默化吸收了很多。被問小朋友會否想拍戲？張繼聰說：「個仔就冇興趣嘅，不過個女似有興趣，但依家仲好細，等佢真係有呢個才能，具備表演者嘅精神，我就會去栽培佢。」

而Kakaball果然有演出的天分，早前首度拍攝環保主題廣告，賣萌演出冧暈現場所有工作人員，導演更讚她活潑精靈，甚有鏡頭觸覺。Kay亦有到場打氣，她說：「睇到佢表現得有板有眼，我真係覺得好驕傲！」