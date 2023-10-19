自爆曾被投訴駁嘴 鄺潔楹意見多多 拒加咀戲

鄺潔楹拍劇不算多，今次在劇集《羅密歐與祝英台》首度有感情線，三角戀大有發揮機會，惟她對咀戲頗有意見，拒絕加戲。她因經常表達想法，碰過不少釘，自揭試過被投訴駁嘴，成為TVB意見王。

鄺潔楹（Judy）身材嬌滴滴，外表清純溫婉，被冠以仙氣女神，其實個性有主見、不易妥協，可算表裏不一。在熱播劇《羅密歐與祝英台》中，她飾演羅家養女Molly，與兩位「哥哥」吳子冲和徐文浩發展三角戀，表示十分期待，因為除在處境劇《愛．回家之開心速遞》演拜金女Venus試過苦戀戲外，第一次拍劇有感情戲，陷入三角戀兼會大打出手，噱頭十足。

螢幕初吻留畀新田真劍佑 但期待還期待，導演建議加錫戲加甜，Judy就有意見，直言與徐文浩有場咬麵包和食棉花糖戲，睇Playback都嘔心：「我覺得一啲都唔Sweet，好嘔心，同徐文浩對咗一段時間，錫戲會好奇怪，覺得唔錫好啲，會好嘔，導演都接納。」她否認是男友禁咀，指男友對她的工作不感興趣，從不過問。螢幕初吻得以保住，Judy戲言要留給偶像日本男神新田真劍佑。劇中Judy跟江美儀有不少對手戲，一直很崇拜美儀演技的她，卻偏偏演得不好，有場喊戲便NG了5次之多，流不出真眼淚，令首次合作未達完美。

對於自己如「行走意見箱」，不時派意見，在圈中會否很蝕底？她就自揭拍《七公主》時學劍擊得罪人，從一開始她對自己以1米53身高去玩劍擊就好懷疑，仍順從意見努力下苦功：「教練畀咗個世界冠軍級動作我做，日復日練到好灰心，有啲氣餒，最終都做到，不過之後監製同我講番教練投訴我好多嘴。」她續稱：「我係一個有意見嘅演員，唔識修飾，或者有時主動啲變咗駁嘴，呢3、4年接觸拍劇世界，就算唔舒服我都會去試，學做戲亦學做人。」她認為自己是意見多，應該不乞人憎，抱着寧願真，不要假面，也沒有失掉工作機會，笑稱：「監製陳維冠冇放棄我，繼續有搵我拍第4套劇，哈哈！可能覺得難搞，愈想調校你。」

鄺潔楹