冥想減壓 偷工減料 Anson Lo自覺渺小 做喊包唔怕瘀

Anson Lo離開時不忘與粉絲們合照。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日到電台宣傳新歌《ON》，大批「神徒」（粉絲）冒雨到電台門口等候。Anson Lo在節目中透露會以冥想減壓，但由於工作繁忙，只能「係咁意」進行。

Anson Lo昨日身穿皮褸，以MV中的騎電單車的造型亮相電台，相當有型。Anson Lo在節目中透露新歌歌詞提及入行5年的心路歷程，更為Rap部分親自填詞，他興奮表示：「依家寫歌詞比之前快，通常一晚用兩、三個鐘就寫好，好享受填rap歌詞。」

新歌《ON》MV在網上點擊破400萬，提到MV需要封隧道拍攝，Anson Lo坦言很困難，所以選擇在凌晨車輛較少的時段拍攝，又指MV中嘗試以All back造型亮相，令神徒眼前一亮。工作忙碌的Anson Lo被問到如何放鬆心情？他大爆隊友Jeremy曾強烈推介他冥想，不過他表示：「一個鐘冥想太長，有時夜晚工作太忙，最多做20至25分鐘。」

大派粉絲福利 早前MIRROR飛到澳洲拍攝團綜，問到跟哪位成員同房？他笑言：「唔可以劇透，但有試過一個人一間房。」至於被爆坐熱氣球時感觸落淚，他直言：「喊包呢個字好似好負面，但我唔覺得瘀，純粹見到風景好靚，又諗起香港壓力大，其實人好渺小，唔使咁負能量。」

Anson Lo離開電台時，由於下雨，他拿着雨傘跟門外等候已久的「神徒」揮手打招呼，看到大批神徒冒雨等候，Anson Lo說：「落緊雨呀，快啲返去啦！」他上車離開時，粉絲蜂擁走出馬路，十分驚險。

Anson Lo應粉絲要求，大擺心心手勢。