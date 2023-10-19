娛圈單打：視后唔愁坐冷板 貴氣逼人好鬼盞

視后李佳芯（Ali）自從捲入政治風波後便疑遭內地封殺，連帶大台亦將她放入雪櫃，她多次開聲恨拍劇，公司一樣冇反應。時間不等人，Ali已經40歲，唔通冷板櫈真係要坐足一世？正當粉絲都替她心急之際，Ali卻是你急佢唔急。原來視后財來自有方，住豪宅坐靚車，根本唔使大家為佢發愁！

嗱，Ali雖然冇劇開，工作亦不多，但生活富泰，愈住愈豪，早已秘密由大角咀搬到南區豪宅貝沙灣。眾所周知，此乃明星級豪宅，部分為獨立屋，坐擁無敵海景。周潤發、古天樂、張家輝、楊千嬅、許冠文、Angelababy等天王巨星，都曾經係此處住客或業主。

至於最令人印象深刻，就係當年同富豪相戀的梁洛施，被傳獲安排入住貝沙灣獨立大宅金屋藏嬌。所以話啫，女明星能夠搬入呢個風水寶地，一啲都唔簡單，難得Ali咁本事，梗係令人刮目相看啦。

再講吖，Ali一直予人清新脫俗的感覺，同前男友拍拖嗰陣，二人在西貢村屋同居，Ali唔止充當柴可夫管接管送，食飯仲主動找數，羨煞一眾單身狗。二人分手後，雖然傳出Ali被蟲草大王力追，但不管男方出手如何豪氣，一樣無法打動芳心，證明Ali講心唔講金。

家陣傳出忽然富貴，唔止進駐豪宅，仲有專人專車護駕，排場十足。難怪外界眾說紛紜，猜測Ali係咪識咗有米男友，翹埋雙手唔使憂？咁當然，Ali冰雪聰明，可能理財有道啫。點都好，作為觀眾，梗係想大台快啲解凍畀Ali拍劇，唔好浪費視后好演技！