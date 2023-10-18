傳Rose亦有去意 BLACK PINK一個不剩？

韓國人氣女團BLACK PINK與YG事務所的合約已於今年8月結束，但至今仍未有續約的消息，早前有傳只有Rose決定續約，其餘成員則有意自立門戶或簽約其他公司。

不過前日有法國粉絲公開Rose與美國大型唱片公司Columbia Records的行政總裁Ron Perry見面的照片，Columbia Records是Sony Music旗下的音樂廠牌，旗下歌手包括Adele、Beyonce、Harry Styles及Calvin Harris，網民猜測兩人見面是因為Rose正在準備個人專輯，而Rose或會與Columbia Records旗下的歌手合作，亦有人猜測Rose有可能過檔Columbia Records。