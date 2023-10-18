遭以色列官方譴責 Gigi表立場撐巴 全家接死亡恐嚇

以巴衝突持續，雙方連日來發生激戰，歐美名人紅星連日來都有於社交網出post談論事件，其中擁有巴勒斯坦血統的美國人氣模特兒Gigi Hadid日前因支持巴勒斯坦而被以色列政府譴責！

Gigi日前於社交網站轉發一則貼文，貼文表示「譴責以色列政府不等於反猶太，而支持巴勒斯坦不等於支持哈馬斯」，企圖表明自己的立場，而以色列官方前日就於社交網站向Gigi反擊。他們貼出一名孩子沾滿血的睡房照片，批評同是人母的Gigi對此無動如衷：「如果你不譴責這一點，你的話是毫無意義。」之後，官方在貼文中問Gigi：「你過去一星期是否一直在睡着？或者你對猶太嬰兒在他們家中被殺害視若無睹？你的沉默明顯地反映你的立場。我們是看到你的。」

亦有傳自以巴衝突升級，Gigi一家都因支持巴勒斯坦而收到電郵、社交媒體及來電的死亡恐嚇。據知Hadid家族成員的手機號碼於過去一周被外洩，他們被迫改電話號碼來迴避恐嚇，而Gigi的父親Mohamed被指考慮就恐嚇事件向聯邦調查局（FBI）舉報。

除了Gigi之外，美國天后Pink日前被巴勒斯坦歌迷圍攻，稱她的舞蹈員在演唱會上揮動以色列國旗。消息傳出後，她即收到歌迷恐嚇。事後Pink於社交網否認：「呢個post對某啲人嚟講會有爭議。我收到好多威脅，因為人哋錯誤地認為我喺個騷中懸掛以色列國旗。我冇。我係人類。我相信和平、平等同愛。我對世界嘅現狀深感悲痛。我為你哋所有人祈禱。」

Taylor保鏢 離職參軍 另方面，美國流行樂壇天后Taylor Swift的一名前保鏢近日被爆已離開美國，飛返以色列協助國防軍打仗，據知未成為Taylor保鏢之前，他曾經在以色列國防軍服役。而消息傳出後，保鏢即發聲明，表示自己原本在美國擁有夢想工作及自己所愛的朋友和舒適的家，根本不需要回國，但自己無法袖手旁觀，不能忍受一些家庭因身為猶太人或以色列人而在家園中被殺害，他表示自己不僅與以色列站在一起，亦與人性站在一起。